Hakan Reçber dünya şampiyonu oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda milli sporcu Hakan Reçber, finalde Taylandlı rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Reçber dünya şampiyonu oldu
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01 Haziran 2023 18:28
Son güncelleme 01 Haziran 2023 20:53
Milli sporcu Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı.

Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı.

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