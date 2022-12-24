Hakan Keleş: 'Bir puan bizim için iyi'

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, deplasmanda kazandıkları 1 puanın kendileri için iyi olduğunu dile getirdi.



Keleş, kaybetmemek için sahaya çıktıklarını, maça iyi başladıklarını, takım savunmasını da iyi yaptıklarını anlatarak, iki stoperlerinin cezalı olmasına rağmen rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini belirtti.



Öne geçip kazanabilecek pozisyonları da bulduklarını aktaran Keleş, "Deplasmanda kazanılan 1 puan bizim için iyi." dedi.



Özverili oyundan dolayı futbolcularını tebrik eden Keleş, Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarı diledi.



