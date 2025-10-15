Hakan Çalhanoğlu: 'Tek seçeneğim her zaman ülkemdi!'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.



Karşılaşmada 2 asist kaydeden kaptan Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"TEK SEÇENEĞİM HER ZAMAN ÜLKEMDİ"



Karşılaşma öncesi verilen plaket için çok mutlu olduğunu ifade eden kaptan, "Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum.



İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu." sözlerini sarf etti.



"MAÇLARDAN ÖNCE BENİMLE KONUŞUR"



Merih Demiral adına mutlu olduğunu ifade eden milli yıldız, "Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.



"BİZ ÜMİTLİYİZ"



Son olarak deneyimli futbolcu, "Strateji şu; deplasmanda yenersen büyük bir ihtimal gitme şansın daha yüksek oluyor. Evimizde oynadığımızda bizim için daha iyi oluyor. Taraftarımızla birlikte maçlar bize daha iyi geliyor. Önemli faktör deplasmanda puan almaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.



Sözlerine teşekkürle başlayan Çalhanoğlu, "Kocaeli halkına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Ardından başkanımıza hocama ve tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz herkese teşekkür etmeyi çok seviyorum. Benim için çok değerliler. 101'inci maçımdı bugün. Umarım daha niceleri olur. Takım olarak çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. Dediğim gibi bugün iyi skor yapıp 2 maçta da iyi skorlar aldık. 10 gol attık. Averaj için çok önemli bir skor. İnşallah diğer kampta öyle olur" ifadelerini kullandı.



'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASIYDI'



Bireysel performansından bahsetmekten hoşlanmadığını söyleyen kaptan, "Bireysel performansımı konuşmayı sevmiyorum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Bu daha önemli. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık. Önemli maçlardı bizim için" şeklinde konuştu.



101'inci maçına çıkan deneyimli futbolcu sözlerine şu şekilde devam etti:



"Benim için abilerim her zaman efsanedir. Arda abi, Emre abi ve diğer abilerimle aynı formayı paylaştım. Onlara teşekkür ederim. Onlar sayesinde büyük oyuncu oldum. Eski hocalarıma da teşekkür ederim."



'HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK'



Son olarak hedeflerinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Önemli adımlar attık. İnşallah nasip olur" açıklamasını yaptı.



