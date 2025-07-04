Hakan Balta, A Milli Takım yardımcı antrenörü oldu!

Galatasaray U19 takımından antrenörlük görevini yürüten Hakan Balta, Galatasaray'dan ayrıldı ve A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada "A Millî Takımımızda Selçuk Şahin'in ayrılışıyla boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski millî futbolcularımızdan Hakan Balta getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Hakan Balta'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TFF'den yapılan açıklamada "A Millî Takımımızda Selçuk Şahin'in ayrılışıyla boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski millî futbolcularımızdan Hakan Balta getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Hakan Balta'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.