Hacıosmanoğlu haklı çıktı, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kura çekimi sonrası "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" demişti. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri maç sonrası yeniden gündem olurken, "Başkan analizinden haklıymış, özür dileriz" şeklinde yorumlar yapıldı.