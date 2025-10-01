01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Hacıosmanoğlu haklı çıktı, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin ardından, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kura sonrası yaptığı "Liverpool eski Liverpool değil" açıklaması yeniden gündeme geldi.

01 Ekim 2025 09:54
Haber: Sporx.com
Hacıosmanoğlu haklı çıktı, sosyal medya yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu. 
 
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kura çekimi sonrası "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" demişti. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 
 
Sosyal medyada İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri maç sonrası yeniden gündem olurken, "Başkan analizinden haklıymış, özür dileriz" şeklinde yorumlar yapıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
