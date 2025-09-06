06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Haaland'dan Ederson ve İlkay Gündoğan'a veda paylaşımı!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson ve Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan için veda paylaşımı yaptı.

06 Eylül 2025 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Haaland'dan Ederson ve İlkay Gündoğan'a veda paylaşımı!
Fenerbahçe, Manchester City'de 8 senedir forma giyen Ederson'u, Galatasaray'da Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. İngiliz devinin dünya yıldızı golcüsü Erling Haaland'dan İlkay Gündoğan ve Ederson için paylaşım geldi.

"TAM BİR EFSANE"

Erling Haaland, Ederson için yaptığı paylaşımda, "Tam bir efsane! Her şey için teşekkür ederim, özellikle de asistler için." ifadelerini kullandı.

"İLHAM KAYNAĞI"

Dünyaca ünlü golcü, İlkay Gündoğan için yaptığı veda paylaşımında ise "Her zaman örnek, gerçek bir ilham kaynağı. En iyi dileklerimle Gündo." dedi.

  



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
