H2K Racing Team İtalya'dan 6 kupayla döndü

H2K Racing Team, Coppa Italia Turismo Serisi'nin Misano Pisti'nde gerçekleştirilen son ayak yarışlarında gösterdiği üstün performansla iki yarıştan da birincilik elde ederek toplamda 6 kupayla ülkeye döndü.

calendar 27 Ekim 2025 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir'de kurulan motor sporları kulübü H2K Racing Team, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

H2K Racing Team, Coppa Italia Turismo Serisi'nin Misano Pisti'nde gerçekleştirilen son ayak yarışlarında gösterdiği üstün performansla iki yarıştan da birincilik elde ederek toplamda 6 kupayla ülkeye döndü. Misano Pisti'nde yoğun bir rekabetle geçen hafta sonunda takımın genç pilotu Koray Kamiloğlu aracının limitlerini zorlayarak her iki yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Bu iki podyum, genel klasman zaferlerini getirmekle kalmadı, aynı zamanda takım birincilikleri ve Kamiloğlu'nun kendi klasmanındaki birinciliklerini de beraberinde getirdi ve kupaların sayısını altıya çıkardı.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ YARIŞ SERİLERİNDEN

H2K Racing Team adına yapılan açıklamada, "Misano'daki performans, takımımızın uluslararası standartlardaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Elde edilen altı kupa, tüm takımımızın teknik ve stratejik başarısının bir ürünüdür. Türkiye'ye bu gururla dönmekten dolayı mutluyuz" ifadelerine yer verildi. Coppa Italia Turismo Serisi, Avrupa'nın önemli binek otomobil yarış serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu seride elde edilen birincilikler, Türk motor sporlarının Avrupa'daki gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

