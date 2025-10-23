Guti'den flaş Arda Güler yorumu: 'Bu karışıma sahip'

Real Madrid'deki formunu giderek yükselten Arda Güler için bir övgü de Guti Hernandez'den geldi.



Teknik direktör Xabi Alonso'nun yaptığı "Kalite açısından Mesut Özil ve Guti'nin bir karışımı" ifadelerini değerlendiren Real Madrid efsanesi, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:



"BU KARIŞIMA SAHİP OLDUĞU DOĞRU"



"Xabi'ye katılıyorum. Mesut Özil emekli oldu, ben emekli oldum. Arda'nın ne yapacağını göreceğiz. Ancak bu karışıma sahip olduğu doğru. Hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak oynayabilir. Son pası verebilir, hücuma çıkabilir ve gol atabilir. Ama aynı zamanda topu dışarı çıkarmak için onu bir orta saha oyuncusunun yanına da koyabilirsiniz. Bu anlamda, topla birlikte her şeye sahip olduğunu düşünüyorum."



PERFORMANSI



Xabi Alonso'nun gözdelerinden olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla İspanya LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



