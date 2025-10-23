23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Guti'den flaş Arda Güler yorumu: "Bu karışıma sahip"

Real Madrid efsanesi Guti, Arda Güler için "Mesut Özil ve Guti karışımı" benzetmesine katılarak genç yıldızın hücumda ve pas oyununda her şeye sahip olduğunu söyledi.

23 Ekim 2025 18:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Guti'den flaş Arda Güler yorumu: 'Bu karışıma sahip'
Real Madrid'deki formunu giderek yükselten Arda Güler için bir övgü de Guti Hernandez'den geldi.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun yaptığı "Kalite açısından Mesut Özil ve Guti'nin bir karışımı" ifadelerini değerlendiren Real Madrid efsanesi, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:

"BU KARIŞIMA SAHİP OLDUĞU DOĞRU"

"Xabi'ye katılıyorum. Mesut Özil emekli oldu, ben emekli oldum. Arda'nın ne yapacağını göreceğiz. Ancak bu karışıma sahip olduğu doğru. Hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak oynayabilir. Son pası verebilir, hücuma çıkabilir ve gol atabilir. Ama aynı zamanda topu dışarı çıkarmak için onu bir orta saha oyuncusunun yanına da koyabilirsiniz. Bu anlamda, topla birlikte her şeye sahip olduğunu düşünüyorum."

PERFORMANSI

Xabi Alonso'nun gözdelerinden olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla İspanya LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
