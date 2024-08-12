Spor yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş Samsunspor maçı hakkında bazı açıklamalarda bulundu:
Beşiktaş'ın iyi oynamadığını söyleyen Onay, şöyle konuştu: ''Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0'a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş'ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş'ın 2-0'ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu. Futbolda öne oynamak önemlidir. İlk golde alan bulup savunma arkasına koşu gelince öne doğru direkt oynamanın değeri ve gerekliliği ortaya çıktı. Immobile, Semih Kılıçsoy ve Rafa Silva işbirliği ile gelen ilk gol gerçekten de çok şık idi. Ancak her zaman öne doğru oynayamazsınız. Orta alanda yana ve geriye oynayarak takımı öne çıkartmak, tempoyu ayarlamak, kanat beklerini de oyuna sokarak topa sahip olmak büyük takımların özellikle skoru bulduktan sonra saha içinde yapması gerekenlerden.''
Rafa Silva'nın çok fazla gol katkısı yapacağını söyleyen Güntekin Onay, sözlerine şöyle devam etti: ''Rafa Silva ve Immobile gibi oyuncularla Beşiktaş bu geçişlerle çok can yakacaktır. Rafa Silva her türlü problemi çözebilecek, çok fazla gol katkısı sağlayacak bir oyuncu. Gabriel Paulista takım boyunu ayarlayan, pozisyon bilgisi yüksek bir stoper ve savunmanın liderliğinin nasıl yapılacağını biliyor.''
Beşiktaş'ın transfer ihtiyacına vurgu yapan Onay, şöyle konuştu: ''Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda hemen hemen hiç topa sahip olamamasının nedenlerinden ilki sadece öne doğru oynamaya çalışmak idi ancak kötü zemin, Samsunspor'un yüksek enerjisi ve baskısı da Beşiktaş'ı zorladı. Beşiktaş, 2 resmi maçta gol yemeden kazandı ve 7 gol attı fakat kadro genişliğinin ve alternatiflerin artması için transfer şart. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Immobile fark yaratacak harika oyuncular ancak kadroda bu isimleri yedekleyecek oyuncular yok. ''
Beşiktaş'ın çok zor bir maç kazandığını söyleyen Güntekin Onay, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Beşiktaş, iki sınavdan da başarıyla geçti, önümüzdeki hafta Antalyaspor'a karşı oynanacak maç güçlü bir iç saha oyunuyla, yoğun baskı ile kazanılırsa Beşiktaş'ta taşlar yerine oturmuş demektir. Beşiktaş, fizik olarak çok güçlü ve saha içinde organize olan güçlü bir Samsunspor'u yenerek çok zor bir maçı kazandı. Yeni bir teknik adam, yeni bir anlayış ve birçok yeni oyuncuyla kazanarak başlamak ve kazanarak devam etmek önemli. Beşiktaş, bu süreçte kazanarak devam ederse siyah beyazlıları bu sezon güzel günler bekliyor. ''
Beşiktaş'ın iyi oynamadığını söyleyen Onay, şöyle konuştu: ''Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0'a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş'ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş'ın 2-0'ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu. Futbolda öne oynamak önemlidir. İlk golde alan bulup savunma arkasına koşu gelince öne doğru direkt oynamanın değeri ve gerekliliği ortaya çıktı. Immobile, Semih Kılıçsoy ve Rafa Silva işbirliği ile gelen ilk gol gerçekten de çok şık idi. Ancak her zaman öne doğru oynayamazsınız. Orta alanda yana ve geriye oynayarak takımı öne çıkartmak, tempoyu ayarlamak, kanat beklerini de oyuna sokarak topa sahip olmak büyük takımların özellikle skoru bulduktan sonra saha içinde yapması gerekenlerden.''
Rafa Silva'nın çok fazla gol katkısı yapacağını söyleyen Güntekin Onay, sözlerine şöyle devam etti: ''Rafa Silva ve Immobile gibi oyuncularla Beşiktaş bu geçişlerle çok can yakacaktır. Rafa Silva her türlü problemi çözebilecek, çok fazla gol katkısı sağlayacak bir oyuncu. Gabriel Paulista takım boyunu ayarlayan, pozisyon bilgisi yüksek bir stoper ve savunmanın liderliğinin nasıl yapılacağını biliyor.''
Beşiktaş'ın transfer ihtiyacına vurgu yapan Onay, şöyle konuştu: ''Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda hemen hemen hiç topa sahip olamamasının nedenlerinden ilki sadece öne doğru oynamaya çalışmak idi ancak kötü zemin, Samsunspor'un yüksek enerjisi ve baskısı da Beşiktaş'ı zorladı. Beşiktaş, 2 resmi maçta gol yemeden kazandı ve 7 gol attı fakat kadro genişliğinin ve alternatiflerin artması için transfer şart. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Immobile fark yaratacak harika oyuncular ancak kadroda bu isimleri yedekleyecek oyuncular yok. ''
Beşiktaş'ın çok zor bir maç kazandığını söyleyen Güntekin Onay, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Beşiktaş, iki sınavdan da başarıyla geçti, önümüzdeki hafta Antalyaspor'a karşı oynanacak maç güçlü bir iç saha oyunuyla, yoğun baskı ile kazanılırsa Beşiktaş'ta taşlar yerine oturmuş demektir. Beşiktaş, fizik olarak çok güçlü ve saha içinde organize olan güçlü bir Samsunspor'u yenerek çok zor bir maçı kazandı. Yeni bir teknik adam, yeni bir anlayış ve birçok yeni oyuncuyla kazanarak başlamak ve kazanarak devam etmek önemli. Beşiktaş, bu süreçte kazanarak devam ederse siyah beyazlıları bu sezon güzel günler bekliyor. ''
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU