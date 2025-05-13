Günay kesin, Muslera sürpriz

Kupaya konsantre olan Galatasaray, finalin ardından ligdeki Kayserispor maçını düşünmeye başlayacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kupada kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak. Günay dışında ilk 11'deki diğer değişiklik sol bekte olacak ve Jakobs yerine Eren Elmalı dev maça başlayacak.
Okan Buruk, Osimhen'in tek forvet olduğu hücum düzenini bozmayacak ve Morata'yı finalin ikinci yarısında kullanacak.
Kupada kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak. Günay dışında ilk 11'deki diğer değişiklik sol bekte olacak ve Jakobs yerine Eren Elmalı dev maça başlayacak.
Okan Buruk, Osimhen'in tek forvet olduğu hücum düzenini bozmayacak ve Morata'yı finalin ikinci yarısında kullanacak.