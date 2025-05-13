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Günay kesin, Muslera sürpriz

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı kupa finalinde Günay Güvenç'in kaleyi devralması bekleniyor.

calendar 13 Mayıs 2025 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Günay kesin, Muslera sürpriz
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Kupaya konsantre olan Galatasaray, finalin ardından ligdeki Kayserispor maçını düşünmeye başlayacak.

Kupada kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak. Günay dışında ilk 11'deki diğer değişiklik sol bekte olacak ve Jakobs yerine Eren Elmalı dev maça başlayacak.

Okan Buruk, Osimhen'in tek forvet olduğu hücum düzenini bozmayacak ve Morata'yı finalin ikinci yarısında kullanacak. 

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