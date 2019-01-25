Gümüşdağ'dan Galatasaray'a 'bariyer' göndermesi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba transferi sonrasında TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın transferle ilgili yaptığı, "karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkıyor" açıklamasına gönderme yaptı.
Profesyonel oldukları için karşılarına 'bariyer' çıkmadığını belirten Gümüşdağ, "CEO'dan tutun, futbol direktörüne kadar, kulüp asbaşkanlarımız, hepsi oyuncunun özel hayatına kadar, çocuklarının okuluna kadar geniş bir bilgilendirme yapıyoruz. Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları, etik kurallarına dikkat ettiğimiz için zannediyorum onun için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.
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Profesyonel oldukları için karşılarına 'bariyer' çıkmadığını belirten Gümüşdağ, "CEO'dan tutun, futbol direktörüne kadar, kulüp asbaşkanlarımız, hepsi oyuncunun özel hayatına kadar, çocuklarının okuluna kadar geniş bir bilgilendirme yapıyoruz. Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları, etik kurallarına dikkat ettiğimiz için zannediyorum onun için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.
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