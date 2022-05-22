Guidetti: 'Takım olarak mücadele ettik'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek kupayı kazanan VakıfBank, şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.



Takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluk maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Guidetti, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncellikle böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. Gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Takım olarak mücadele ettik ve sonunda da şampiyon olduk." dedi.



İtalyan başantrenör, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olmalarıyla ilgili soru üzerine, "Rekorları düşünmüyorum, takımımızı düşünüyorum. Dördüncü sette 9-3 gerideydik. Başka takım olsa belki tie-break setini beklerdi. Ancak hiç pes etmeyen ve dayanıklılığı olan bir takımım var. Ben bunu düşünüyorum." diye konuştu.



Finalde karşılaştıkları Imoco Volley'in iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "İki takım da çok güçlüydü. Bence birinci set başka, ikinci set başka bir bölümdü. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Bugün Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş Türk seyirciler vardı. Türkiye'de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz daha iyi oynuyoruz. Onları bu ilgisi bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



Guidetti'ye sulu kutlama



VakıfBank'ın teknik heyeti, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Giovanni Guidetti'yi suyla ıslatarak şampiyonluğu kutladı.



Teknik heyetteki isimlere sarılarak şampiyonluğu kutlayan Guidetti, "İşte bu Vakıfbank ve Vakıfbank için çalışan insanlar. Onlar olmadan kesinlikle olmazdı. Harikalar." açıklamasında bulundu.



Zehra Güneş: "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum"



VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş, bu sezon tüm hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Beşinci kupayı kaldırıp Türkiye'ye dönmek bize çok mutluluk ve gurur veriyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda aldığımız madalyalardan sonra Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile bizim şampiyonluğumuz geldi. Ülkemize bu yakışırdı. Tüylerim diken diken oldu. Çok mutluyum. Söz verdiğimiz gibi, İstanbul'u, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek dönüyoruz. Umarım bu milli takımın başarısıyla devam eder ve hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.



Her maça konsantre olarak çıktıklarını anlatan Zehra Güneş, "Bugün gerçekten eğlenerek, disiplinden kopmayarak oynamaya çalıştık. Hedefimize ulaştık. Bu takıma sezonu 5 kupayla kapatmak yaraşırdı. Çünkü çok zor zamanlardan geçtik. Geri dönüşlerimiz unutulmazdı. Bu takımla unutamayacağım bir sezon yaşadım. Hepsini tebrik ediyorum ve hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.



Melis Gürkaynak: "Çok gururluyuz"



VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu sene 5 kupa hedefimiz vardı. Beşinciyi de aldık. Ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.



Sezon sonunda kariyerine nokta koyacak Melis Gürkaynak, "Kariyerimi böyle noktalamak benim için çok gurur verici. Ben voleybolda bir şey başardıysam eğer, bunu VakıfBank sayesinde yaptım. Hayatımda en çok gurur duyduğum şey VakıfBank'ta bunca yıl oynayabilmek ve daha sonra buranın kaptanı olabilmek. Bunun için kendimle gurur duyuyorum. VakıfBank'a teşekkür ederim." diye konuştu.









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