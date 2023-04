Guardiola: 'Kazandık ama hala gerideyiz'

Premier Lig'deki zirve yarışını kritik maçında Arsenal'i sahasında 4-1 mağlup eden Manchester City'nin hocası Pep Guardiola, maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Guardiola maç sonu açıklamasında "Kazandık ama hala Arsenal'in gerisindeyiz. Bundan sonra önümüzdeki üç maç çok önemli. Her maçtan sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini kullandı.



Şampiyonluk yarışında maç eksiklerini avantaja çevirmek için kazanmaya devam etmek zorunda olduklarını belirten Guardiola, "İki sezondur şampiyon oluyoruz. Sezon başında bunu korumak için zamanımız olduğunu söylüyorduk ama Arsenal için her maç finaldi. Bu noktada oyuncular kazanmaktan başka çare olmadığının bilincine vardıktan sonra bunu sahada da gösterdiler. Kalan maçlar kolay olmayacak ve maç maç neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



Guardiola, ligde kalan süreçle ilgili ise, "Kulüp bana her zaman destek oluyor. Şampiyon olamadığımız sezon bile desteklerini gösterdiler. Şimdi önümüzdeki üç maç çok önemli. Pazar günü Fulham, ardından West Ham ve Leeds maçları olacak. Ne yapmak istediğimize bu maçlar karar verecek." diyerek açıklamalarını noktaladı.





