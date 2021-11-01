Gremio taraftarları VAR sistemini parçaladı!

Brezilya Seri A'da Gremio ile Palmeiras'ı karşı karşıya getiren maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.



Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı.



Karşılaşmada Gremio'nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi.



Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





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