Gregory Van der Wiel'in Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe'nin 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Gregory Van der Wiel, çarpıcı iddialarda bulundu. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili konuştu. İşte Gregory Van der Wiel'in açıklamaları...



BEDELSİZ OLARAK GELDİ

Gregory Van der Wiel, 2016-2017 sezonu başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu forma giydiği dönemde bir türlü istenilen performansı gösteremedi.



GOL ATAMADI, 1 ASİST

Tecrübeli sağ bek Türkiye'de forma giydiği dönemde Süper Lig deviyle 17 resmi maçta süre aldı. Hollandalı isim bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Van der Wiel, Fenerbahçe'de forma giydiği bin 485 dakikada 1 asist katkısı sağladı.



'BAŞKAN TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM'

Sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Van der Wiel şu şekilde konuştu: "Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim."



'HAYATIM PAHASINA KARAR VERMEK ZORUNDAYDIM'

Tecrübeli futbolcu daha sonra sözlerine, "Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım" ifadeleriyle son verdi.



17 GOL, 45 ASİST

Gregory Van der Wiel, aktif futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli sağ bek aynı sürede 45 asist üretti.



