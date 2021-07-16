Grealish geliyor, Sterling ve Mahrez gidiyor!

Manchester City'nin Jack Grealish ile anlaşmaya vardığı ve Raheem Sterling ile Riyad Mahrez'i gözden çıkardığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Grealish geliyor, Sterling ve Mahrez gidiyor!
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16 Temmuz 2021 22:09
Premier Lig şampiyonu Manchester City, ucuna kadar geldiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sezon almak için bir kez daha transfer pazarına giriş yapacak ve bu anlamda ilk adım Jack Grealish olacak gibi gözüküyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester ekibi, İngiltere Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu ile sözleşme şartları üzerine anlaşam sağladı.

Manchester City'nin Grealish'in Aston Villa ile olan sözleşmesinde yer alan 115 milyon euro (100 milyon sterlin) bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirmeye hazırlandığı kaydedildi.

TRANSFER İÇİN SÜRPRİZLER KAPIDA

Öte yandan Manchester City'nin, Harry Kane başta olmak üzere yapacağı transferlere kaynak yaratmak amacıyla iki yıldızını gözden çıkardığı belirtildi.

Pep Guardiola'nın, Riyad Mahrez ve Raheem Sterling'in satışına onay verdiği ve iki futbolcunun taliplerinin çıkması durumunda gönderileceği ifade edildi.


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