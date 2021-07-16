Grealish geliyor, Sterling ve Mahrez gidiyor!

Premier Lig şampiyonu Manchester City, ucuna kadar geldiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sezon almak için bir kez daha transfer pazarına giriş yapacak ve bu anlamda ilk adım Jack Grealish olacak gibi gözüküyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester ekibi, İngiltere Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu ile sözleşme şartları üzerine anlaşam sağladı.



Manchester City'nin Grealish'in Aston Villa ile olan sözleşmesinde yer alan 115 milyon euro (100 milyon sterlin) bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirmeye hazırlandığı kaydedildi.



TRANSFER İÇİN SÜRPRİZLER KAPIDA



Öte yandan Manchester City'nin, Harry Kane başta olmak üzere yapacağı transferlere kaynak yaratmak amacıyla iki yıldızını gözden çıkardığı belirtildi.



Pep Guardiola'nın, Riyad Mahrez ve Raheem Sterling'in satışına onay verdiği ve iki futbolcunun taliplerinin çıkması durumunda gönderileceği ifade edildi.



