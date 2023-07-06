Grant Williams, 3 takımlı takasta Mavericks'e katıldı

Dallas Mavericks, Grant Williams'ı Boston Celtics ve San Antonio Spurs ile yaptığı üçlü bir imza-ve-takas işlemi yoluyla kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grant Williams, 3 takımlı takasta Mavericks'e katıldı
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06 Temmuz 2023 11:13
Dallas Mavericks, Grant Williams'ı Boston Celtics ve San Antonio Spurs ile yaptığı üçlü bir imza-ve-takas işlemi yoluyla kadrosuna kattı.

The Athletic'ten Shams Charania, Mavericks'in Reggie Bullock'u ve 2030'daki korumasız bir ilk tur hak değişimini Spurs'e göndereceğini söyledi.

Celtics'in iki adet ikinci tur draft hakkı ve 6.2 milyon dolarlık takas istisnası alacağı, Dallas'ın ise iki adet ikinci tur draft hakkı alacağı kaydedildi.

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