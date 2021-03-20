Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Diabate attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ligde atılan 1000. golü Göztepe'nin Fousseni Diabate'den geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Diabate attı
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20 Mart 2021 18:19
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ligdeki 1000. golünü Demir Grup Sivasspor maçında Fousseni Diabate kaydetti.

Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren ve Demir Grup Sivasspor maçına kadar ligde 997 golü bulunan Göztepe, ligdeki 1000. golüne bu müsabakada ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısın 4-0 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıda 5-0 geriye düşen Göztepe, Cherif Ndiaye ve Christian Titi ile farkı 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakanın uzatma bölümünde Diabate ile bulduğu 3. gol, Süper Lig tarihindeki 1000. gol olarak kayıtlara geçti.

2017-2018'de bu yana tekrar Süper Lig'de yer alan sarı-kırmızılı ekipte 18 golü bulunan Halil Akbunar, bu süreçte en golcü isim konumunda bulunuyor. Halil Akbunar'ı 14 golle Adis Jahovic ve 12 golle Alpaslan Öztürk takip ediyor.   

Göztepe'nin Süper Lig'deki ilk golünü 8 Mart 1959'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka ile oynanan müsabakada Tuncer Çeliktaş kaydetmişti.



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