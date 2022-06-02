Göztepeli Berkan Emir'e Süper Lig'den iki teklif

Göztepe'de kadro yapılanması sürerken, bir oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi.



Sezon içinde Burekovic, Ndiaye, Nwobodo ve Soner'le yollarını ayırıp, lig biter bitmez de Di Santo ile vedalaşan Göztepe'de sol bek Berkan Emir'e de talipler çıktı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyla Karagümrük ve Hatayspor'un ilgilendiği ifade edildi. Yönetimin ise Berkan'a karşılık 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.



Özellikle bu sezon taraftarın sık sık tepkisiyle karşılaşan Berkan'ın büyük ihtimalle yeni sezonda kariyerine Süper Lig'de devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunun başında Alanyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir şekilde sarı-kırmızılı formayı terletti.



Yönetim kaleci İrfan Can, Halil ve Atınç'ı da satıp kasasını doldurmayı amaçlıyor.





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