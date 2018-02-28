Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe'de Sabri Sarıoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu.Geçen hafta 1-0 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında sağ bekte Tanju'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan ve haftalar sonra 90 dakikada forma giyen deneyimli oyuncu, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Medipol Başakşehir sınavında da deneyimli futbolcuya 11'de şans vereceği bildirildi. Tuna'nın Sabri'nin yükselen performansının yanı sıra kritik maçlarda tecrübe sahibi olmasını da göz önünde bulunduracağı ifade edildi.İlk yarının son haftasında eski takımı Galatasaray'a karşı 90 dakika sahada kalan Sabri, ikinci devredeki Fenerbahçe maçında 23, Kayserispor maçında 31, Trabzonspor maçında 46, Osmanlıspor maçında 23 ve Gençlerbirliği müsabakasında 14 dakika görev almıştı. Sabri, ligin ilk 11 haftasında sürekli 11'de sahaya çıkıp 90 dakika oynamış ve 5 yıl sonra A Milli Takım'a çağrılmıştı. Ancak daha sonra formayı mevkidaşı Tanju'ya kaptıran 33 yaşındaki futbolcu, aylarca kenarda görev bekledi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor sınavında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun takımla çalışmalara katıldığı bildirildi. İki futbolcunun da İstanbul'daki mücadelede oynaması beklenirken, kırmızı kart cezalısı sol bek Traore ise takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.Göztepe'nin orta sahadaki yıldızlarından Andre Poko, ülkesi Gabon'da milli takıma davet edildi. Poko, Gabon Milli Takımı'nın 20-26 Mart tarihleri arasında Tayland'da katılacağı Kral Kupası organizasyonunun kadrosunda yer alacak.