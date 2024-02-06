Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile imzaladı

Göztepe, Klagenfurt'tan orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı renklerine kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile imzaladı
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06 Şubat 2024 15:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı renklerine kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.

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