Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç Nukan ve 80. dakikada Tijanic kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 49. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe, 24 puanla 15. sırada yer aldı. 2 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.



Göztepe, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



41. dakikada sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.



İlk devre Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



6. dakikada sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası yakınındaki Cofie'nin vuruşunda top auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa pozisyonda Arslanagic'in Cofie'ye olan müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.



50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.



79. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, Göztepeli oyunculara çarpan top kornere çıktı.



80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



90+7. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci İrfan Can'da kaldı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan Ürün



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Atakan Çankaya), Berkan Emir, Baku (Dk. 77 Jahovic), Lourency (Dk. 63 Tijanic), Cherif Ndiaye



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 72 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+2 Appindangoye), Cofie, Yatabare



Goller: Dk. 22 Atınç Nukan, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 44 Lourency, Dk. 49 Arslanagic, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 53 Camara, Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Caner Osmanpaşa, Dk. 90+3 Kayode (Demir Grup Sivasspor)





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