10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Göztepe'nin ilk sınavı Rizespor!

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Göztepe'nin ilk sınavı Rizespor!
Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe, 2025-26 sezonunun ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olan Ogün ile RB Leipzig'e satılması beklenen Romulo forma giymeyecek.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'la yoluna devam eden Göz-Göz, yeni sezon öncesi şimdiye kadar 8 as futbolcusuyla yollarını ayırarak 8 takviye yapmıştı.

Geçen sezondan Nielsen, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Djalma Silva ve Tijanic'le yollarını ayıran, kaleci Arda'yı kiralık gönderip, Solet'in opsiyonunu kullanmayan Göztepe, transferde sağ bek Ruan Teixeira, stoper Godoi, ön libero Rhaldney, sol kanat Cherni, ofansif orta saha Efkan Bekiroğlu, sağ kanat Arda Okan Kurtulan ve golcü Janderson ile Sabra'yı almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
