Göztepe'nin 1 numara hedefi Bilal

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, kalede de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir 1 numaralı formayı giyen Mateusz Lis'e Polonya ve Fransa'dan kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.



Lis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İzmir temsilcisi yeni sezonda kaleyi emanet edeceği ismi belirlemek için harekete geçti.

Bu doğrultuda Göztepe'nin, Kayserispor'da başarılı bir performans sergileyen Bilal Bayazit için girişimlere başladığı iddia edildi.Futbola Hollanda'nın Vitesse kulübünde başlayan 26 yaşındaki kaleci, 2022 yılında Kayserispor'a transfer olmuştu. Son üç sezonda istikrarlı bir şekilde sarı-kırmızılı kaleyi koruyan Bilal, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.