Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı
Mücadelenin 33. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçen Ahmed Ildız topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. Soyunma odasına Göztepe önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 47. dakikada ev sahibi takım Ben Ouanes'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.
90+2'de Victor Hugo'yla tekrar öne geçen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.
YASİN ÖZCAN SON MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.
31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.
33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın noktadan topu içeriye çevirdi. Ben Ouanes'in altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
90+2. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Uzun topla başlayan atakta Kasımpaşa savunmasından seken topu kontrol eden Victor Hugo, ceza sahasına girdikten sonra 2 savunma oyuncusunun baskısına rağmen yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku (Dk. 84 Adnan Aktaş), Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş (Dk. 90 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Yusuf İnci (Dk. 63 Gökhan Gül), Ben Ouanes, Fall
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Miroshi (Dk. 90+1 Koray Günter), Dennis (Dk. 90+1 Tibet Durakçay), Ogün Bayrak, Nielsen, Ahmet Ildız (Dk. 87 Nazım Sangare), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Victor Hugo), Emersonn (Dk. 90+1 Bokele)
Goller: Dk. 33 Ahmet Ildız (Penaltıdan), Dk. 90+2 Victor Hugo (Göztepe), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 75 Furkan Bayır, Dk. 83 Taha Altıkardeş (Göztepe)
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı
Mücadelenin 33. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçen Ahmed Ildız topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. Soyunma odasına Göztepe önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 47. dakikada ev sahibi takım Ben Ouanes'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.
90+2'de Victor Hugo'yla tekrar öne geçen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.
YASİN ÖZCAN SON MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.
31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.
33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın noktadan topu içeriye çevirdi. Ben Ouanes'in altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
90+2. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Uzun topla başlayan atakta Kasımpaşa savunmasından seken topu kontrol eden Victor Hugo, ceza sahasına girdikten sonra 2 savunma oyuncusunun baskısına rağmen yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku (Dk. 84 Adnan Aktaş), Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş (Dk. 90 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Yusuf İnci (Dk. 63 Gökhan Gül), Ben Ouanes, Fall
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Miroshi (Dk. 90+1 Koray Günter), Dennis (Dk. 90+1 Tibet Durakçay), Ogün Bayrak, Nielsen, Ahmet Ildız (Dk. 87 Nazım Sangare), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Victor Hugo), Emersonn (Dk. 90+1 Bokele)
Goller: Dk. 33 Ahmet Ildız (Penaltıdan), Dk. 90+2 Victor Hugo (Göztepe), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 75 Furkan Bayır, Dk. 83 Taha Altıkardeş (Göztepe)
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