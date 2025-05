Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandıMücadelenin 33. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçentopu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. Soyunma odasına Göztepe önde girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 47. dakikada ev sahibi takım'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.90+2'de'yla tekrar öne geçen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.Öte yandan Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Recep Tayyip ErdoğanSarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün KamacıSinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku (Dk. 84 Adnan Aktaş), Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş (Dk. 90 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Yusuf İnci (Dk. 63 Gökhan Gül), Ben Ouanes, FallLis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Miroshi (Dk. 90+1 Koray Günter), Dennis (Dk. 90+1 Tibet Durakçay), Ogün Bayrak, Nielsen, Ahmet Ildız (Dk. 87 Nazım Sangare), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Victor Hugo), Emersonn (Dk. 90+1 Bokele)Dk. 33 Ahmet Ildız (Penaltıdan), Dk. 90+2 Victor Hugo (Göztepe), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)Dk. 75 Furkan Bayır, Dk. 83 Taha Altıkardeş (Göztepe)