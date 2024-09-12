Göztepe kalesinde ayrılık

Göztepe'nin kalecisi Ekrem Kılıçarslan, sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe kalesinde ayrılık
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12 Eylül 2024 18:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Ekrem Kılıçarslan'ın bonservisi, sezon sonuna kadar 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a kiralandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ekrem Kılıçarslan sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Başarılar Ekrem." ifadelerine yer verildi.

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