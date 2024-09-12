Göztepe kalesinde ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Ekrem Kılıçarslan'ın bonservisi, sezon sonuna kadar 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a kiralandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ekrem Kılıçarslan sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Başarılar Ekrem." ifadelerine yer verildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ekrem Kılıçarslan sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Başarılar Ekrem." ifadelerine yer verildi.
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