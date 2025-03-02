Göztepe evinde kritik sınavda

Göztepe, Avrupa yarışındaki kritik maçta Samsunspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe evinde kritik sınavda
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02 Mart 2025 14:27

Süper Lig'de son 4 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe 3 Mart Pazartesi günü Avrupa yarışındaki en önemli rakiplerinden Samsunspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sarı-kırmızılılara Juan'dan sonra Alanyaspor maçından beri 1 aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Brezilyalı yıldız golcü Romulo ve 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında sakatlanan stoper Taha iyileşti. İkilinin forma giyip giymeyeceği maç saati netleşecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile antrenmanda çok sert bir tartışma yaşayan kaleci Arda ise kadro dışı bırakılmadı ve antrenmana katıldı.

Türkiye Kupası'nda 6 yıl sonra çeyrek finale adını yazdıran İzmir ekibi, ligde son galibiyetini 19 Ocak'ta Antalyaspor'u yine iç sahada 1-0 yenerek aldı.

Sarı-kırmızılı ekip özellikle hücum hattında önemli oyuncularının sakat olduğu son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde edip bu sezon ilk kez 4 hafta 3 puana hasret kaldı. Süper Lig'de taraftarıyla 2 Şubat'taki Alanyaspor maçından 1 ay sonra ilk kez buluşmaya hazırlanan Göztepe, iç sahada 9 maçlık rekor galibiyet serisinin ardından o sınavda Alanya'ya evinde tek golle yenilmişti. Maç öncesi haftaya 3'üncü sırada başlayan Samsunspor'un 46 puanı, 6'ncı sırada haftaya giren Göz-Göz'ün 35 puanı var. Göztepe sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen 4-3 mağlup olmuştu. 


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