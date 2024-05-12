Göztepe'de Mehmet Büyükekşi'ye tepki

Süper Lig'e yükselmeyi haftalar önce garantileyen Göztepe, Bodrumspor maçından sonra şampiyonluk kupasını aldı. Tören sırasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi protesto edildi.



TFF 1. Lig son hafta maçında Bodrumspor'u konuk eden Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçın 90+1. dakikasında Atınç Nukan'ın golüyle mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle tamamladı. Ligi ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi, karşılaşma sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Müsabakanın ardından Süper Lig'e yükselme coşkusunu bir kez daha tribünleriyle paylaşan Göztepeli futbolcular, taraftarlarla "İsyan Marşı"nı söyledi.



BÜYÜKEKŞİ'YE PROTESTO



Taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan sarı kırmızılılar, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Kupayı teslim etmek üzere saha içine kurulan platforma gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe taraftarının tepkisiyle karşılaştı.



Stat hoparlöründen Büyükekşi'nin ismi anons edilince, bütün stat ıslıklarla protesto etti. Büyükekşi'nin protestolar nedeniyle suratının asık olduğu görüldü. Futbolculara kupasını veren Büyükekşi, daha sonra alandan ayrıldı.





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