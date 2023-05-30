Göztepe'de Mamah ve Ngalina takımda kalacak

Sözleşmeleri sona erecek 13 oyuncusu bulunan Göztepe'de Mamah ve Ngalina'nın yeni sezonda takımda kalacağı belirtildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe'de Mamah ve Ngalina takımda kalacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 15:32
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Play-Off çeyrek finalinde Bodrumspor'a 3-1 yenilip Süper Lig'e dönme hayallerine veda eden Göztepe, gelecek senenin kadro planlamasına başladı.

Sözleşmeleri sona erecek 13 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılarda yabancı futbolculardan Mamah ve Ngalina'nın yeni sezonda takımda kalacağı vurgulandı. Sportif direktör Ivan Mance yönetimindeki teknik ekibin diğer yabancılarla ilgili ise net kararını vermediği ifade edildi. Mamah ve Ngalina dışında kadrosunda Kvasina, Traore, Loue, Arslanagic, Mihojevic, Hasic, Tijanic ve Palmer'ı barındıran sarı-kırmızılılarda, Arslanagic'e gelen ciddi tekliflerin olduğu belirtildi.

Belçikalı stoperden son derece memnun olan kurmayların, olası bir satışa ise hayır demeyeceği ve oyuncudan iyi bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi. Arslanagic'in satılamaması durumunda ise yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği bildirildi. Sport Republic şirketinin geçen yıl yüzde 70 hisselerini aldığı Göztepe'de başkanlık koltuğuna oturan Danimarkalı Rasmus Ankersen'in yeni sezonda daha kaliteli bir kadro kurulmasını istediği ifade edildi. Sezon devam ederken oyuncu arayışlarına başlayan Göztepe'nin yurt dışından 8 futbolcuyla temas halinde olduğu kaydedildi. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery