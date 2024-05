Göztepe'de kutlamalar sabaha kadar sürdü!

1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında evinde Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig coşkusunu sabaha kadar yaşadı. Maçın ardından şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldıran sarı-kırmızılılar, 2 sezon sonra Süper Lig'e geri döndü. Son olarak 2021-22 sezonunda devler arenasında mücadele edip, dramatik şekilde lige veda eden Göztepe'nin hasreti kısa sürdü.Direkt olarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de cumartesi gece yer yerinden oynadı. Kupa töreninin ardından futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Güzelyalı'da toplanan on binlerce taraftar şampiyon takımlarını bağırlarına bastı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde otobüsü karşılayan futbolseverlerin eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kupayla tura çıkan takımın sevinci de görülmeye değerdi. Saatler süren turda ortalık 'Şampiyon Göztepe' tezahüratlarıyla inledi.Gürsel Aksel Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Göztepe'nin ev sahibi olduğu stat ilk kez sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna tanıklık etti. Bu statta daha önce Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluk mutluluğu yaşarken, Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırmıştı. Göztepe ise mabedinde ilk kez taraftarıyla şampiyonluk coşkusu yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Karşılaşmanın ardından kupa töreni coşkuyu iki katına çıkardı. Işık ve müzik gösterileriyle coşan futbolseverler kupanın havaya kaldırılmasıyla ilk kez şampiyonluk sevinci de yaşamış oldu.Göztepe'nin eski başkanı Mehmet Sepil için cumartesi günü çok duygusal anlar yaşandı. Geçen sene yazında başkanlığı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e devreden Mehmet Sepil, 'Onursal Başkanlık' unvanı aldı. Bodrum FK maçı öncesi Sepil için tören düzenlendi. Göz yaşlarını tutamayan Mehmet Sepil, hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını söyledi. Sepil, 2014'te 2'nci Lig'de devraldığı sarı-kırmızılıları 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e taşımış, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayıp, kulübe Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırmıştı. Mehmet Sepil, takım Süper Lig'den düştükten sonra 2022 yazında futbol şubesini Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic CEO'su Rasmus Ankersen'e devretmişti.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'e yükseldikleri için gurur duyduğunu söyledi. Başta kulüp başkanı Rasmus Ankersen olmak üzere herkesin desteğini her zaman yanında hissettiğini kaydeden Stoilov, "Süper Lig'e çıkmayı hep beraber başardık. Oyuncularım her zaman benim direktiflerimi, onlardan ne istediğimi çok iyi bir şekilde dinlediler ve uyguladılar. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum ve hep beraber kutlamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık Süper Lig'i düşünüp, Süper Lig için stratejimizi oluşturmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.