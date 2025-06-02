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Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş sorusu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8'inci sırada tamamlayan Göztepe yeni sezon planlaması için kolları sıvadı.

calendar 02 Haziran 2025 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş sorusu
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Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu en az 15 milyon Euro bedelle Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan Sarı-kırmızılılarda diğer forvet Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmesi sona erdi. Son 2 sezonu Göztepe'de geçiren 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Sarı-kırmızılı takımda devam etmek istediği, yönetimin ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporunu beklediği bildirildi.

Bu sezon yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle dar bir rotasyonla mücadele eden Stoilov'un Kubilay'ın takımda kalması yönünde olumlu rapor vereceği kaydedildi. Ligin 4'üncü haftasında ayak bileğindeki bağlarından sakatlanan ve 6 ay takımdan uzak kalan Kubilay Kanatsızkuş, iyileştikten sonra iyi bir performans ortaya koydu.

Deneyimli oyuncu, bu sezon 21 resmi maça çıkıp takıma 5 gol katkısı verirken, 2 de asist yaptı.


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