Göztepe'de Kayserispor öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Kayserispor öncesi 4 eksik!
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08 Nisan 2022 15:37
Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yukatel Kayserispor müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde 8 maçtır puan alamayan 18. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.

Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

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