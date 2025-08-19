19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Göztepe'de Gürsel Aksel Stadyumu büyüyor

Göztepe'nin mabedi olan Gürsel Aksel Stadyumu'na kullanıma açıldığı günden bugüne 2 bin 620 adet koltuk daha monte edilerek kapasitesi yükseltildi.

calendar 19 Ağustos 2025 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Gürsel Aksel Stadyumu büyüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon başında bir kez daha artırıldı.

Göztepe'nin kalbindeki kulübün Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine temelleri 2017'de yılında atılarak 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 4,5 senede 20 bin 756'dan 23 bin 376'ya çıkarıldı. Bu yaz başında gerçekleştirilen tadilat sonucu doğu, kuzey, güney ve misafir tribünlerine ekstra koltuk montajı yapıldı.

Kale arkaları ve maraton tribünlerin üst kısmına yapılan portatif tribün eklemeleriyle kapasite arttı. Göztepe'nin her maçında tamamen dolan, kombine ve biletlerin kapışıldığı Gürsel Aksel Stadı'na toplamda 2 bin 620 adet koltuk daha monte edildi. Ayrıca Göztepe'nin VIP tribünü de genişletilirken, geçen sene ise stada ekstra loca takviyesi gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa'nın en modern spor tesislerinden biri olan Gürsel Aksel Stadı, artırılmış kapasitesiyle geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında görücüye çıktı. Futbolseverlerin tamamen doldurduğu Gürsel Aksel Stadı, ambiyansı ve atmosferiyle adeta futbol mabedine dönüştü.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.