Göztepe'de Atınç sembol oldu

1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma yarışı veren Göztepe'de takımdaki 5'inci sezonunu geçiren stoper Atınç Nukan, şimdiden sarı-kırmızılıların sembol futbolcuları arasına adını yazdırdı.



Göz-Göz'ün 2019'da transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, kariyeri boyunca yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen her seferinde anka kuşu gibi küllerinden doğdu.



2015 yılında henüz 22 yaşındayken Beşiktaş'tan Bundesliga'nın güçlü ekibi Leipzig'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Atınç, hem 2017'de kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlılarda hem de 2018'de Almanya'da çapraz bağlarından sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kaldı.



Göz-Göz'e 2019'da serbest oyuncu olarak transferin son günü katılan Atınç, tam forma giymeye başlamışken o yıl aralık ayında çapraz bağlarından yine sakatlandı. Ancak her seferinde sahalara dönmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Süper Lig ve 1'inci Lig'de Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu.



1.96'lık boyuyla sarı-kırmızılıların savunmasının bel kemiği olan Atınç Nukan, attığı kritik kafa golleriyle de takımına hayat verdi. Bu sezon 10 maçta ilk 11'de 90 dakika forma giyen tecrübeli stoper, Altay derbisinde 90+6'ncı dakikadaki golüyle takımına sezonun ilk galibiyetini getirmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU