Göztepe, Alihan Al ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Alihan Al ile sözleşme imzaladı
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12 Temmuz 2022 17:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

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