Göztepe, 1 milyon Euro ile yıktı!

Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle dikkat çeken Göztepe'de golleri kaydeden Juan, Rhaldney ve Ibrahim Sabra'nın toplam maliyeti büyük takımlara adeta ders niteliği taşıyor.
BÜYÜKLERE DERS VERDİLER
İzmir ekibi, sadece 1 milyon 50 bin Euro'ya (51 milyon TL) transfer ettiği genç yıldızlarıyla adeta resital sundu. Juan'ı 900 bin Euro'ya Southampton'dan, Sabra'yı 150 bin Euro'ya Ürdün ekibi Al-Wehdat'tan kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Rhaldney'i ise Atletico Goianiense'den bedelsiz renklerine bağladı.
Beşiktaş Juventus'tan aldığı Tiago Djalo'ya 3.5 milyon Euro bonservis verirken İzmir takımı bu tutarı bu sezon toplamda harcadı. Yaz döneminde siyah-beyazlılar 35.4 milyon Euro, G.Saray 148.2 milyon, Fenerbahçe ise 75 milyon harcama yaptı.
7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Göztepe, ligde 21 iç saha müsabakasında sadece 2 kez (Alanya-Galatasaray) yenildi. 11 karşılaşmayı kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.
