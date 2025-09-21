Göztepe, 1 milyon Euro ile yıktı!

Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle dikkat çeken Göztepe'de golleri kaydeden

Juan,

Rhaldney ve Ibrahim

Sabra

'nın toplam maliyeti büyük takımlara adeta ders niteliği taşıyor.



BÜYÜKLERE DERS VERDİLER





İzmir

ekibi, sadece 1 milyon 50

bin Euro'ya (51 milyon TL)

transfer ettiği

genç yıldızlarıyla

adeta

resital sundu.

Juan'ı 900 bin Euro'ya Southampton'dan, Sabra'yı 150 bin Euro'ya Ürdün ekibi Al-Wehdat'tan kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Rhaldney'i ise Atletico Goianiense'den bedelsiz renklerine bağladı.





Beşiktaş

Juventus'tan aldığı Tiago

Djalo'ya 3.5 milyon Euro

bonservis verirken İzmir

takımı bu tutarı bu sezon

toplamda harcadı.

Yaz döneminde siyah-beyazlılar 35.4 milyon Euro, G.Saray 148.2 milyon, Fenerbahçe ise 75 milyon harcama yaptı.

7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Göztepe, ligde 21 iç saha müsabakasında sadece 2 kez (Alanya-Galatasaray) yenildi. 11 karşılaşmayı kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.