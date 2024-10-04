Kazakistan'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 kadın, 4 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.Şampiyona için bugün Kazakistan'a giden milli takım kafilesinde, Teknik Direktör Ersin Akyüz yönetiminde kadınlarda, 60 kiloda Döndü Kanat, 67,5 kiloda Gülistan Özdemir, 75 kiloda Meltem Tırıklı, 90 kiloda Sevil Uslu Işık, +90 kiloda Bircan Şimşek yer alıyor.Kazakistan'da erkeklerde ise 90 kiloda Şehmuz Çevik, 100 kiloda Ayhan Kaya ve Muhammet Şimşek, 110 kiloda Gökhan Terletme madalya mücadelesi verecek.Organizasyona katılacak tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren sporcularımızın Kazakistan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve madalyalarla ülkemize döneceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.