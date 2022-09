Görme engelli Mizgin, Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır'da apartman görevlisi babasına işlerinde destek olan doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Mizgin Zilan Ağahatun, judo ve halterde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Ağahatun ailesinin 2. çocuğu Mizgin Zilan Ağahatun, yüzde 53 görme engeliyle dünyaya geldi.



Ortaokulda okuduğu dönemde judo ve halterdeki yeteneği Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan tarafından keşfedilen Ağahatun, ortaokuldan mezun olduktan sonra engeli nedeniyle yaşadığı zorluklardan dolayı kendisini eve kapattı.



Lise eğitimine açıktan devam eden bu süreçte apartman görevlisi babasına işlerinde yardımcı olarak ekmek dağıtan, bina ve siteyi temizleyen, çöp toplayan Ağahatun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerindeki antrenmanlarını da aksatmadı.



2019'da Karaman'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda genç kadınlar artı 70 kiloda altın madalyanın sahibi olan Ağahatun'un bu başarıyla öz güveni arttı.



İlgi duyduğu halterde de kendini geliştirmeye başlayan genç sporcu, 29-31 Temmuz 2022'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 70 kiloda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.



"Dünyam sporla aydınlandı"



Mizgin Zilan Ağahatun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla ilgilenmeden önce pek kimseyle konuşmadığını belirterek, arkadaşı olmadığını hep tek başına zaman geçirdiğini söyledi.



Öz güveninin olmadığını, içine kapanık yaşadığını dile getiren Ağahatun, "Ailemle bile bağım yoktu. Sporla tanıştıktan sonra hayatım bambaşka oldu. Öz güvenim arttı, aile bağlarım gelişti. Bir şeyler başarabildiğimi anladım. Dünyam sporla aydınlandı." dedi.



Ağahatun, madalya kazandığında çevresindekilerin kendisine bakış açısının değiştiğini anlatarak, bir şeyler başarabildiğini hem kendisinin hem de çevresindekilerin gördüğünü ifade etti.



Herkesin kendisini tebrik ettiğini dile getiren Ağahatun, şunları söyledi:



"Ailemin verdiği desteği kimse vermedi. Bu başarılardan sonra evin içinden hiç çıkmayan, sadece babama yardım eden ben şu an gözümü olimpiyatlara diktim." diye konuştu.



Halterde dünya birinciliği, judoda da olimpiyatlara katılma hedefi



Ağahatun, sağlık sorunları bulunan babasına işinde yardım ettiğini, çöp topladıklarını, ekmek dağıttıklarını, apartmanı temizlediklerini, bahçeyi suladıklarını dile getirerek, bir yandan da spor yaşamının iki branşta sürdüğünü kaydetti.



Her iki branşta da Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Ağahatun, "Her iki dalda da spor yapmaya devam edeceğim. Daha iyi başarılara yelken açacağım, daha iyi şeyler başaracağım. Halterde dünya birincisi olmak, judoda da olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Yüzümüzü güldürdü"



Baba Yaşar Ağahatun da yaklaşık 22 yıldır apartman görevlisi olarak çalıştığını belirtti.



"Kızım spora başlamadan önce kendi halinde, kimseyle konuşmayan, eve kapanan bir çocuktu." diyen Ağahatun, sporla kızının yaşamının değiştiğini anlattı.



Ağahatun, kızının şimdiki haliyle geçmişteki hali arasında büyük fark bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Çok gurur duyuyorum. Yüzü güldü, yüzümüzü güldürdü. Başarılarının devamını bekliyorum. Bazı sağlık sorunlarımdan dolayı kızım bana bina işlerinde yardım ediyor. Kızımın olimpiyatlarda başarılı olmasını, daha yüksek yerlere ulaşmasını istiyorum. Kızımın kendi hayatını kurmasını istiyorum."



"Şampiyonluk haberini duyunca babasıyla ağladık"



Anne Elif Ağahatun ise kızının spora başlamadan önceki yalnızlığının kendisini üzdüğünü söyledi.



Kızıyla gurur duyduklarını dile getiren Ağahatun, "Daha güzel şeyler başaracağına eminim. Şampiyonluk haberini duyunca babasıyla birlikte ağladık, sevinçten ve gururdan. İnşallah kendisi gibi engelli olan kardeşine ve bütün herkese örnek olur, ayaklarının üzerinde durur. Tek dileğim kendi hayatını kurtarsın." şeklinde konuştu.



"Hiçbir zaman spora engel bir durum yok"



Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Ağahatun'un antrenörü Mehmet Emin Erdoğan da 8 branşta yaklaşık 70 sporcularının olduğunu ifade etti.



Genelde sporcularının sporla tanışmadan önce evlerinden dışarı çıkmayan kişiler olduğunu anlatan Erdoğan, görme engelliler okulu ve bireysel olarak kentte yaptığı taramalarda yetenekli sporcuları belirleyip ailelerinin de onayını aldıktan sonra spora kazandırdığını belirtti.



Erdoğan, görme engellilerin sporla hayatının değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Mizgin gibi birçok sporcumuz var, sporla hayatı değişti. Hayatı değişen onlarca kişiyle karşılaştım. Spora katılıp, arkadaş edinip evlenen oldu, dünya birincisi olan oldu. Tüm engel grupları dört duvar arasında kalıp 'ben yapamam' demesinler. Ben de bunlardan biriydim. Bugün dünya ve Avrupa şampiyonluğum var. Hiçbir zaman spora ve sosyalleşmeye engel bir durum yoktur. Sporcumuz Mizgin de başarılar elde etti. Hedefimiz büyük ama hiç durmadan çalışmamız lazım."



Erdoğan, kulüp olarak temmuz ayında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen, 53 takımın katıldığı Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılara değinerek, erkek ve kızlarda toplamda 4 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere 12 madalya ve 2 kupayla kente döndüklerini, takım sıralamasında Türkiye 2'ncisi olduklarını bildirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ