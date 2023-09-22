Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek

Futbol hayatını Japonya'da sürdüren Bafetimgi Gomis, Filenin Sultanları'na destek verdi.

Haber; Sporx.com
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Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek
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22 Eylül 2023 11:49
Son güncelleme 22 Eylül 2023 11:50
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için Japonya'da Brezilya karşısına çıkan ve 3-0 kazanan Filenin Sultanları'na destek verdi.

Bafetimbi Gomis önce, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için Filenin Sultanlarına, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın." mesajı attı.

Japonya'da Kawasaki Frontale forması giyen yıldız golcü, "Galatasaray'ı ve Türkiye'yi unutmak mümkün değil. Dünyanın her yerinde Türkler'la karşılaşmak çok keyifli. Ailemle Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdik. Sizi seviyorum." mesajını da verdi.

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