Golün her türlüsü atan adam: Joao Pedro

Jorge Jesus'un nokta transferleriyle yeni sezona yepyeni bir kadroyla hazırlanan Fenerbahçe, önceki gün Joao Pedro ile imzaladığı sözleşmeyle hücum hattının yeni yıldızını ilan etmiş oldu.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosunda görmek istediği Brezilya asıllı İtalyan yıldız Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertli ekip, böylece orta saha, kanatlar ve forvet hattını da büyük oranda yenilemiş oldu.2014 yılında Portekiz'in Estoril Praia takımından, İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari'ye Transfer olan yıldız oyuncu Serie A'da 8 sezondur istikrarlı bir grafik çizerek 30 yaşında İtalya Milli Takımı'na seçilmeyi başarmıştı. 24 Mart tarihinde oynanan İtalya-Kuzey Makedonya maçında ilk kez Gök Mavililer'in formasını giyen Pedro, 29 Mart tarihinde Konya'da oynanan ve Milli Takımımız'ın 3-2 kaybettiği maçta yedek kulübesinde oturmuştu.Serie A'da bir frikik ustası olarak ün yapan Joao Pedro, yan toplarda defans oyuncularına karşı sağladığı hava hakimiyetiyle de öne çıkıyor. Jeneriklik kafa golleri bulunan Pedro, güçlü fiziği ile kolay devrilmeyen, boğuşarak topu kazanan, şutlarıyla da öne çıkan bir forvet. 2021-22'de 13 gol, 4 asist yapan yıldız, 2019 -20'da 19 gol atarak Serie A'nın Immobile, Ronaldo, Lukaku ve Caputo'nun ardından en golcü 5. futbolcu olmuştu.Golcü futbolcunun orta sahadan aldığı toplarla dönerek kanat oyuncularıyla al-ver yapması, sırtı dönük vaziyette dönerek sert şutlar çekmesi ve kanat oyuncularıyla uyumlu oyunu da beğeniliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için rakip defansın markajda zorlandığı forvet, kaleyi gördüğü her mesafeden şut atıyor. 8 yıl formasını giydiği ve taraftarın sevgilisi olduğu Cagliari'de 270 maç oynayan Pedro 86 gol, 28 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 13 gol kaydeden Joao Pedro, bu gollerin; 4'ünü sağ ayakla, 3'ünü kafayla, 3'ünü penaltıdan, 1'ini sol ayakla, 1'ini serbest vuruştan ve 1'ini de kontrataktan kaydederek ilginç bir gol dağılımı yakaladı.