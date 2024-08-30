RAMS Başakşehir FK'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi kuraları hakkında konuştu.



Kura öncesi teknik direktör Çağdaş Atan ile yaptığı esprili diyalogdan bahseden Gümüşdağ, şöyle konuştu: "Kura öncesi Çağdaş Atan ile 'Chelsea gelse ve gücümüzü test etsek' diye espri yaptık. Kopenhag ile geçmişte oynadık ve yendik. Kopenhag ve Rapid Wien biraz daha öne çıkan takımlar. Çıkacağız ve her maç en iyisini yapacağız. Teknik heyet ve futbolcular rakiplerini önemseyecek. Hayırlısı olsun.



Konferans ligi hedeflerinden bahseden başkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''UEFA Konferans Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz. Her geçen gün takım Avrupa'ya alıştı. En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz ve ülke sıralaması için puan toplamaya devam edeceğiz."



BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ



Kopenhag (D), Heidenheim (E), Rapid (E), Cercle Brugge (D), Petrocub (E), Celje (D)



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