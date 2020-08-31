Gökhan Töre: 'Oğulcan Çağlayan gibi yapmadım...'

Gökhan Töre konusu arap saçına döndü... Çünkü Yeni Malatyaspor, milli futbolcu için 1 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.



Töre ise Başkan Gevrek'e, "Oğulcan Çağlayan gibi yapmadım. Tek taraflı sözleşme yenilemenize karşı çıkmadım. Anlayış gösterin" dedi.



O dönemde Gevrek, Töre'ye, "Sana en zor zamanında sahip çıktık. Sözleşmeni uzatacağız ama zorluk çıkarmayacağız" demişti. Töre de, Galatasaray'a giden Oğulcan'ın aksine Yeni Malatyaspor'u UÇK'ya şikayet etmemişti.



Hatta o dönemde Sergen Yalçın da, Töre'ye, "Biz Galatasaray değiliz" diyerek yol göstermişti.



