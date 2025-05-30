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Gökhan Sazdağı için Galatasaray açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray'la adı geçen Gökhan Sazdağı için henüz kulübe ulaşan bir resmi teklif olmadığını söyledi.

calendar 30 Mayıs 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gökhan Sazdağı için Galatasaray açıklaması!
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray ile adı geçen Gökhan Sazdağı ve transfer tahtalarıyla ilgili konuştu.

Açıkalın, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'na ilişkin, "Gökhan ve diğer oyuncularımız nezdinde de şu an kamuoyunda takdire şayan bir geri dönüş var. Kulübümüze şu anda ulaşmış herhangi bir resmi teklif yok ama gelirse değerlendiririz. Dediğim gibi her oyuncumuzu çok daha iyi yerlerde görmek isterim. Hepsi Kayserispor için değerlidir. Ne zaman Kayserispor için emek vermek isterlerse bizim başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.


Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili de Açıkalın, "Bu bir süreç ve devam ediyor. Bu yıl tabii ki açacağız transfer tahtamızı, muhataplarıyla görüşüyoruz. Bir sonuca bağlayıp transfer tahtasını açacağız. Kayserispor her zaman güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.


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