Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçından sonra siyah-beyazlı kulüpten ayrılacak

Haber; Sporx.com
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 13:01
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

A Spor'un son dakika haberine göre; Yeniden sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş'a veda edecek.

Menajeri Ahmet Bulut'un da yer aldığı yemekte Emre Belözoğlu ile bir araya gelen 35 yaşındaki oyuncunun her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için