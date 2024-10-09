NBA'den bazı yöneticilerin, Los Angeles Lakers ekibinin Bronny James'i "başarısızlığa sürüklediğini" düşündüğü bildirildi.



NBA tarihindeki en çok konuşulan ikinci tur draft seçimi olan Bronny, 55. sıradan seçilen bir oyuncunun daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir beklentiyle karşı karşıya kaldı.



ESPN'den Baxter Holmes, ligdeki yöneticiler ve scoutların, James'in Lakers ile profesyonel kariyerine başlarken "başarısızlığa sürüklendiğini" düşündüklerini söyledi.



Bronny'yi yıllardır değerlendiren bir Doğu Konferansı scout'ının, Holmes'a, "Çocuğu başarısızlığa hazırlıyorsunuz. Yani burada beklenti ne ki?" şeklinde konuştğu aktarıldı.



Batı Konferansı yöneticilerinden birinin yorumu ise, Lakers tarafından draft edilen bir oyuncunun halihazırda yüksek ilgi odağı olmasının yanı sıra, bunun LeBron James'in oğlu olarak gerçekleşmesinin bir oyuncu için "gelişebileceği en kötü ortama gitmek" olduğu şeklindeydi.



Doğu Konferansı takımından bir yönetici ayrıca Holmes'a, "Lakers taraftar kitlesinin, Bronny için duydukları beklentilerin, oyununun gerçekliğiyle orantılı olmadığını" açıkladı:



"Bronny'nin o noktadan ne kadar uzakta olduğuna dair gerçek bir fikirleri olsaydı, bunu asla yapmazlardı."



James, Trojans ekibi için 25 maçta %36,6 şut isabetiyle oynadı. Yaz Ligi'nde de çok daha iyi bir performans gösteremeyen Lakers guardı, dört maçta bu alanda %15,8 isabet bulabildi.



Lakers başantrenör JJ Redick, takımın Bronny'nin en azından bir süre G League'de kalmasını planladığını, babası LeBron ile "er ya da geç" birlikte oynayacaklarını da belirtti.



