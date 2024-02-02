Gisdol: 'Skordan mutlu değilim'

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Alman teknik adam, şu sözleri kullandı;



"İlk 15 dakikada iki gol yedik ve daha sonra geri gelmek zor oldu. 75 dakika takımım iyi oynadı. Oyuncularımız performansından memnunum ve onlarla gurur duyuyorum. Skordan mutlu değilim. Galatasaray gibi bir takıma küçücük bir şans verirseniz, değerlendirirler."



BASIN TOPLANTISI



Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 15 dakikasında kötü oynadıklarını dile getirdi.



Sonrasında 75 dakika iyi oynadıklarını anlatan Gisdol, "Basit 2 gol yedik. Geri gelmeye çalıştık, bireysel anlamda oyuncu karşılaştırmasında arada fark oluyor. Buna rağmen iyi oynadık ama 2-0'ı çeviremedik Genel anlamda maçın geri kalan kısmında iyi oynadık. " dedi.



Transfer konusuna da değinen Gisdol, "Açıkçası transfer dönemi bittiğinde mutlu olacağım. Bu sebeple futbolcuların çok konuştuğunu duyuyorum. Başkanımızla konuşmamız oldu. Ofansif anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu kendisine ilettim. Umarım en kısa zamanda bunu açıklığa kavuştururuz. Bu transfer dönemi umarım biter. Bundan sonra inşallah odaklanmamız gereken şeylere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



