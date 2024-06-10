Giroud veda etti, Fransa golsüz bitirdi

Fransa, EURO 2024 öncesi çıktığı son hazırlık maçında Kanada ile 0-0 berabere kaldı. Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı ile son kez Fransa'da maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giroud veda etti, Fransa golsüz bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 00:18
Didier Deschamos yönetimindeki Fransa, EURO 2024 öncesi çıktığı son hazırlık maçında Jesse March'ın ekibi Kanada ile 0-0 berabere kaldı.

Matmut-Atlantique Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Fransa'nın tecrübeli oyuncusu Olivier Giroud son kez milli takım formasıyla Fransa'da maça çıkmışt oldu.

57 gol ile Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Giroud, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 sonrası Fransa Milli Takımı'nı bırakacak.

Fransa, bir sonraki maçında EURO 2024 D Grubu il maçında Avusturya ile karşılaşırken Kanada, COPA Amerika A Grubu'nda Arjantin ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery