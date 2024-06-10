Didier Deschamos yönetimindeki Fransa, EURO 2024 öncesi çıktığı son hazırlık maçında Jesse March'ın ekibi Kanada ile 0-0 berabere kaldı.



Matmut-Atlantique Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Fransa'nın tecrübeli oyuncusu Olivier Giroud son kez milli takım formasıyla Fransa'da maça çıkmışt oldu.



57 gol ile Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Giroud, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 sonrası Fransa Milli Takımı'nı bırakacak.



Fransa, bir sonraki maçında EURO 2024 D Grubu il maçında Avusturya ile karşılaşırken Kanada, COPA Amerika A Grubu'nda Arjantin ile karşılaşacak.





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