Giresunspor Olağan Genel Kurulu ertelendi

Süper Lig ekibi Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Olağan Genel Kurulu ertelendi
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01 Haziran 2022 16:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 8 Haziran'a ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneği'nin bugün tesislerde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulun 8 Haziran Çarşamba günü Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

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