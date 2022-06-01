Giresunspor Olağan Genel Kurulu ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 8 Haziran'a ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneği'nin bugün tesislerde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun 8 Haziran Çarşamba günü Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneği'nin bugün tesislerde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun 8 Haziran Çarşamba günü Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ