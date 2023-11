Giresunspor'da Mehmet Birinci'den taraftara çağrı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, taraftarlardan destek istedi.



Birinci, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak iç sahada bu mücadeleyi kazanmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.



Taktiksel anlamda analizleri yapıp sahada çalışmalara devam ettiklerini aktaran Birinci, "Oyuncularımın sahada ellerinden geleni yapacaklarına inancım tam. Ancak her maç farklı bir hikaye. Hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza devam etmeliyiz. Zor bir mücadele bizi bekliyor, her maç olduğu gibi bu maça da 3 puan hedefiyle çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Birinci, Giresunspor taraftarının her zaman her koşulda takımının yanında olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Buradan taraftarlarımıza özel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu önemli mücadeleyi birlikte yaşamak ve takıma verdikleri destek ile gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Onların enerjisi, desteği ve coşkusu, takımımıza büyük bir güç katacaktır. Herkesi Giresunspor'a desteğe bekliyoruz."









