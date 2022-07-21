Giresunspor'da kale Onurcan Piri'ye emanet

Giresunspor'un file bekçilerinden Onurcan Piri yeni sezonu iple çekiyor.



Geçtiğimiz sezon Okan Kocuk'un arkasında yedek bekleyen, şans bulduğu maçlarda formasını başarıyla terleten 28 yaşındaki eldiven, 2'si kupa olmak üzere toplam 8 maçta forma giyerken 683 dakika görev aldı.



An itibariyle Giresunspor'un birinci kalecisi pozisyonundaki Onurcan, Erzurum kampında gayreti ve hırslı ile dikkat çeken isimlerden bir tanesi.



(Yeşil Giresun)





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